ОБСЕ зафиксировала повреждения четырех домов в Донецке

Наблюдатели миссии ОБСЕ 22 мая зафиксировали повреждения четырех домов в микрорайоне Трудовские в Петровском районе Донецка. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, в жилом доме по улице Метеоритной, 49 патруль миссии видел две пробоины в крыше, по улице Метеоритной, 51 — несколько отверстий в стене и крыше



На улице Медицинской, 9 команда СММ увидела трещину в газопроводе, выступающем на юго-юго-западной стене одноэтажного дома. На улице Медицинской, 12, наблюдатели зафиксировали повреждения металлического забора и окон.



Установить тип применяемого вооружения и направление огня миссии удалось.