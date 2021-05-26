В Украину прибыла партия вакцины Pfizer-BioNTech

В Украину прибыли 117 тысяч доз вакцин производства Pfizer-BioNTech, закупленных за средства из государственного бюджета. Вакцины доставлены самолетом в Международный аэропорт «Киев», сообщает Минздрав.



Закупку вакцины Pfizer по поручению правительства Украины осуществило международное закупочное агентство Crown Agents.





Вакцину из этой партии будут использовать для прививки:

работников сферы образования (которым не хватит предыдущей партии вакцины);

людей с первого-второго этапа, которые не успели вакцинироваться;

военнослужащих ВСУ, сотрудников структур государственной безопасности;

представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.

Украина достигла договоренности с компанией Pfizer о поставках 10 млн доз вакцины их производства.



В целом, по информации Минздрава, Украина законтрактовала и до конца 2021 должна получить 42 млн доз вакцин: 20 млн доз вакцин Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca, 10 млн NovaVax и 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac. А также 8 млн доз вакцин от глобальной инициативы COVAX.