В Украину прибыла партия вакцины Pfizer-BioNTech

В Украину прибыли 117 тысяч доз вакцин производства Pfizer-BioNTech, закупленных за средства из государственного бюджета. Вакцины доставлены самолетом в Международный аэропорт «Киев», сообщает Минздрав.
Закупку вакцины Pfizer по поручению правительства Украины осуществило международное закупочное агентство Crown Agents.
Вакцину из этой партии будут использовать для прививки:
Украина достигла договоренности с компанией Pfizer о поставках 10 млн доз вакцины их производства.
В целом, по информации Минздрава, Украина законтрактовала и до конца 2021 должна получить 42 млн доз вакцин: 20 млн доз вакцин Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca, 10 млн NovaVax и 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac. А также 8 млн доз вакцин от глобальной инициативы COVAX.