В «Л-ДНР» рассказали о новых случаях заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки, 25 мая «минздрав» группировки «ЛНР» зарегистрировал 12 новых случаев заболевания коронавирусом. Из-за осложнений скончался один пациент.



Всего с начала пандемии формирование признало 4 657 случаев заболевания коронавирусом, с полным выздоровлением выписали 4 068 заболевших, умерли 432 человека.



В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлен 261 случай заболевания, умерли 25 человек, заболевших ранее. Об этом заявили в так называемом минздраве группировки «ДНР».



По состоянию на 26 мая там признали 37 876 заболевших инфекцией COVID-19. Из них на лечении — 4 128 пациентов, выписаны — 30 914 человек, летальных случаев — 2 834.



За сутки выявлено 121 случай пневмоний, на 14 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 102. Всего на лечении 1771 пациент с пневмониями, из них 717 на кислородной поддержке (+37 за сутки).



Также по результатам проведенных 11 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 8 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1693 таких пациента.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.