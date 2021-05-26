«Белавиа» отменяет полеты в Украину

Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила все рейсы в Украину до 25 августа 2021 года. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.



Кроме того, 25 мая также были отменены ночные рейсы: B2 847 в Киев (время вылета 22:40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23:40).



«Пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов», — подчеркнули в авиакомпании.



Срок действия билетов, согласно информации «Белавиа», составляет 1 год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, 1 год с момента начала полета для частично использованных билетов.



Также национальная авиакомпания Беларуси отменила полеты в Швецию до 30 октября 2021 года и в Ригу до 25 июня этого года.



Ранее «Белавиа» уже отменила полеты в Париж и Лондон до 30 октября.

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая.



23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.



Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.



В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.