На дополнительную сессию ВНО зарегистрировались около 600 выпускников из ОРДЛО

В дополнительной сессии ВНО, которая стартует с 29-го июня, примут участие около 600 выпускников с неподконтрольной территории. Такое количество абитуриентов фиксируют ежегодно.



Об этом в эфире «Громадского радио» рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.



По ее словам, это количество выпускников приблизительная — данные собирают от областных управлений образования.



«Мы не собираем в системе регистрации таких данных — мы хотим защитить детей от утечки информации через другие источники, потому что списки участников ВНО размещены на пунктах тестирования и мы не уверены, что у террористов не будет доступа к этой информации. Поэтому такой графы в регистрации нет», — объясняет Вакуленко.



По ее словам, выпускники с оккупированных территорий после пересечения КПВВ и границы не нуждаются в 14 дневной изоляции.

С 7 июня свою работу начнут центры для абитуриентов из временно оккупированной территории Донбасса и Крыма.



У молодых людей есть возможность до 24 сентября подать заявление на вступление в учебное заведение на подконтрольной территории — для этого не обязательно иметь пасспорт, аттестат или сдавать ВНО.