У Ахметова и Порошенко отреагировали на намерение Зеленского ограничить влияние олигархов

Окружение олигархов Ахметова и Порошенко впервые прокомментировали процесс деолигархизации, который объявил в Украине действующий президент Владимир Зеленский.



У владельца «Метинвеста» и ДТЭК Рината Ахметова главной проблемой Украины считают не отдельных лиц, а коррупцию, несправедливые суды, неэффективное управление и популизм.



Об этом Радио Свобода сказала пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова, говоря о намерении Зеленского на законодательном уровне ограничить влияние олигархов.



«Мы не можем комментировать закон, поскольку его текст еще не обнародован, но мы убеждены, что главная проблема нашей страны — не отдельные лица, а коррупция, несправедливые суды, неэффективное управление и популизм. И считаем, что государство должно направить все усилия, прежде всего, на борьбу с этими явлениями. От этого выиграют все — и само государство, и бизнес, и общество», — сказала Терехова.



В пресс-службе Ахметова также отметили, что на протяжении более 20 лет его финансово-промышленная группа SCM строит свой бизнес «не на договоренностях с президентами и правительствами», а благодаря «системной и эффективной работе».



«За эти годы и президенты, и правительства, и политические элиты сменились много раз. Но мы верили и продолжаем верить в Украину и инвестировать в нашу экономику и промышленность. И остаемся крупнейшим налогоплательщиком, работодателем и национальным инвестором. Это означает, что в основе нашего роста лежит не лояльность правительств, а системная и эффективная работа. СКМ — это бизнес, который не требует никаких преференций. Единственное, что нам нужно от любого правительства — это честная конкуренция и равные правила игры для всех», — подчеркнула Терехова.



Сам Ахметов в комментарии в начале мая отмечал, что «политика его вообще не интересует», а сам он «ни на кого не влияет».



В свою очередь представители пятого президента Украины, председателя партии «Европейская солидарность» заявили в комментарии Радио Свобода, что он является «первым и пока единственным украинским политиком, который свой бизнес передал в управление всемирно известной компании с безупречной репутацией», а его бизнес-активы удерживают лидерские позиции на рынке «благодаря успешному менеджменту и высококачественной продукции».



Как говорится в комментарии, «до начала политической деятельности Порошенко достиг определенных вершин в бизнесе, но ни один из его активов не был получен путем приватизации. Компании, созданные Порошенко, никогда не имели и не имеют монопольного статуса на одном из рынков. Они не пользовались льготами из государственного бюджета или доступом к природным ресурсам, не осуществляли и не осуществляют теневого политического влияния».



По словам представителей Порошенко, законодательная инициатива о лишении олигархов влияния угрожает основам европейской демократии в Украине.

Зеленский предложил Совету национальной безопасности и обороны, Офису Президента и Антимонопольному комитету разработать законопроект о статусе олигархов.



Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что 13 человек можно отнести к категории олигархов.



20 мая на пресс-конференции Зеленский сообщил, что законопроект о статусе олигархов готов почти на 100%.