На Луганщине коронавирус забрал жизни еще пяти человек

За прошлые сутки, 25 мая, в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвердили еще у 68 человек. От осложнений болезни умерли пятеро пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Больше всего заболевших выявили в городах Рубежное – 16, Северодонецке – 12, Лисичанске – девять. Кроме того, новые случаи коронавируса зафиксированы в районах: Станично-Луганском и Кременском – по семь, Троицком – четыре, Попаснянском – три, в Меловском, Новопсковском, Сватовском – по два, в Беловодском, Марковском, Новоайдарском, Старобельском – по одному.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 66-летняя женщина из Северодонецка, 61-летний мужчина из Марковского района, 62-летняя женщина из Новоайдарского района, 61- и 84-летние мужчины из Троицкого района.



За все время пандемии COVID-19 лабораторно подтвержден у 25 924 жителей Луганщины, из них выздоровели – 23 317, умерли – 875.

За прошедшие сутки, 25 мая, в Украине выявили еще 3 395 заболевших. При этом, 14 987 человек выздоровели, 208 — умерли.