Мэр Славянска заявил, что продолжит управлять городом до создания ВГА

Мэр Славянска Вадим Лях заявил, что до создания военно-гражданской администрации он продолжит управлять городом. Он прокомментировал на своей Facebook-странице указ президента Владимира Зеленского о создании ВГА.



Лях уверяет, что для громады и жителей Славянска практически ничего не изменится.



«Комендантский час, военные патрули на улицах – это страшилки из партийных листовок. Город будет жить и развиваться. Славянцы перестанут быть заложниками политической борьбы депутатских фракций. Сейчас мы входим в переходный период. Пока не будет назначен руководитель ВГА, управлять Славянском продолжит городской голова», – написал мэр.



По его словам, первое, что необходимо сделать – разблокировать городской бюджет.



«Педагоги получат отпускные, запустятся все стоящие на паузе медицинские, социальные и образовательные программы. Продолжатся ремонты по уже работающим инвестпроектам – больница на Васильевской, троллейбусный маршрут №5, общежитие на Кольцевой. Будут решены другие насущные проблемы, отложенные из-за отсутствия средств», – перечислил Лях.



Он высказал уверенность, что вскоре «политические страсти утихнут и город продолжит курс на стабильное развитие».

14 апреля мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что призвал главу Донецкой областной военно-гражданской администрации и ОГА Павла Кириленко временно ввести в городе военно-гражданскую администрацию.



В Славянске уже несколько месяцев развивается конфликт между городским головой и частью депутатов горсовета. Горсовет неоднократно не смог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Игнорируют заседания депутаты фракций ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития». До сих пор не принят бюджет города на 2021 год.