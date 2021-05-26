Зеленский: Взятие части Донецкого аэропорта сдержало вооруженную агрессию

Президент Владимир Зеленский в седьмую годовщину боя за Донецкий аэропорт отметил, что это событие позволило сдержать вооруженную агрессию на востоке страны. Об этом говорится в Twitter главы государства.



«26.05.2014 состоялся 1-й бой за Донецкий аэропорт. Бои за него были среди самых ожесточенных в войне на Донбассе. Украина взяла под контроль часть аэропорта, что сдержало вооруженную агрессию. Мы каждый день боремся за наших людей, территории и мир. Это сложно, но нужно. Украине, Европе, миру», — написал Зеленский.

Боевые действия на территории Донецкого аэропорта начались 26 мая 2014 года. Он был закрыт с 3 июня 2014 года. Бои за эту позицию велись без остановки до 22 января 2015 года. В ходе боев были разрушены старый и новый терминалы аэропорта.



Согласно данным Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ, в общей сложности количество погибших военнослужащих ВСУ за время обороны ДАП с сентября 2014 года по январь 2015 года составляет 109 человек, раненых — 446, без вести пропавших — 6.