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Греки Приазовья заявили о своем праве называться коренным народом Крыма

26 мая 2021, 16:01

Греки Приазовья заявили о своем праве называться коренным народом Крыма

Глава Федерации греческих обществ Александра Проценко-Пичаджи заявила, что греки Приазовья потребовали включить их в перечень коренных народов Крыма. Об этом она сказала на встрече с депутатами Верховной Рады в Мариуполе, передает 0629.

«Караимы в этом законе есть, а нас, греков-переселенцев из Крыма, там нет! Это несправедливо. Фактически переселение греков из Крыма в Приазовье было первой насильственной депортацией, осуществленной задолго до депортации крымских татар. Наша историческая родина — Крым», — сказала она.

Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя провел в Мариуполе мониторинговую встречу, на которой, в числе прочего, обсуждался законопроект о национальных меньшинствах. Александра Проценко-Пичаджи выступила на этой встрече от имени украинских греков.

«Можете считать мое выступление официальным заявлением греков-урумов и греков-румеев. Мы требуем признать нас коренным народом Крыма, наравне с крымскими татарами, караимами и крымчаками», — подчеркнула глава Федерации греческих обществ.

0629 отмечает, что до последнего заявления Александры Проценко-Пичаджи, Федерация греческих обществ Украины называла исторической родиной греков-переселенцев Грецию. 

«Исторически наши предки вышли из Греции, с островной ее части. С веками наши корни из Греции были потеряны, поэтому мы всегда считали, что историческая родина у нас Крым», — рассказывала она в интервью «Укринформу».

С Грецией, как с исторической родиной, Федерация развивала тесные связи — и культурные, и политические, и социальные. 

К примеру, в 2003 году в Мариуполе при помощи Всемирного совета греков зарубежья был построен и оснащен медоборудованием Греческий медицинский центр. 

Также при помощи греческой стороны были созданы программы и учебники по новогреческому языку.

Президент Владимир Зеленский 18 мая внес в Верховную Раду законопроект о коренных народах Украины. Этот документ определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов.

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