Боевики с начала суток 5 раз нарушили «тишину», ранен солдат ВСУ

С начала суток пророссийские боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрела снайпера ранен украинский военный. Об этом сообщили в штабе ООС.



«Вблизи населенного пункта Крымское враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и с вооружения боевой машины пехоты», — говорится в сообщении.



Неподалеку Причепиловки боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В районе населенных пунктов Красногоровка и Павлополь противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки — из снайперского оружия. В результате огня военный получил ранения — он в больнице, состояние удовлетворительное.

Отмечается, что ВСУ открывали огонь в ответ.

Сегодня сообщалось, что житель села Славное Марьинского района получил огнестрельное осколочное ранение грудной клетки в ходе обстрела 26 мая.