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«Национализация» жилья в ОРДЛО связана с долгами по коммунальным платежам – правозащитница

26 мая 2021, 18:14

«Национализация» жилья в ОРДЛО связана с долгами по коммунальным платежам – правозащитница

Процесс «национализации» жилья на временно неподконтрольной украинской власти территории связан с долгами по коммунальным платежам. Такое мнение высказала юристка и представительница ОРДЛО украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова в эфире телеканала «Дом».

Она отметила, что вопрос защиты прав собственников в Донецке и Луганске будет выноситься в повестку дня социально-экономической подгруппы ТКГ. Но так или иначе нарушение прав собственности является незаконным и за него придется отвечать.

«Я хочу сказать, чтобы меня услышали на неподконтрольной территории, – любые попытки изменить право собственности, если они установлены законодательством Украины, являются незаконными. Если это госслужащие – за это в любом случае придется отвечать, даже если они выполняют свою работу, как сотрудники каких-либо предприятий на неподконтрольной территории. Если это незаконные захваты, как это было в 2014-2015 годах, этим людям тоже придется отвечать», – подчеркивает Иванова.

Она призвала таких людей не подвергать себя дополнительно уголовной ответственности. «И так будет достаточно того, что придется разгребать, когда эта территория вернется под контроль Украины – а она обязательно вернется», – сказала правозащитница.

Татьяна Иванова также высказала мнение, что ситуация с признанием «бесхозным» жилья и его «национализацией» в ОРДЛО связана с комммунальными долгами.

«Предприятия коммунальной сферы на неподконтрольной территории имеют очень большую задолженность по коммунальным платежам. Потому что даже те люди, которые остались в ОРДЛО, точно так же имеют задолженности и не платят коммунальные платежи, – у них просто нет средств на это. Чтобы каким-то образом погасить эту задолженность, решили ее взыскивать с людей, которые там не проживают, потому что для них это более серьезная тема — лишиться жилья. Тех, кто там проживает, естественно, никто выселять не будет за долги, а вот взыскать долги с тех, кто не проживает, – очень даже возможно», – пояснила правозащитница.

Она также дала рекомендации людям, которые оставили жилье на неподконтрольной территории и не могут туда приехать – одни потому, что не работают и закрыты КПВВ, другие – потому что опасаются за свою жизнь и здоровье.

«Каждый должен принять решение для себя: либо вы будете оплачивать коммунальные платежи, либо вы подождете, когда эта территория будет освобождена, и только потом будете разбираться с коммунальными платежами. Тем, кто не хочет подвергать себя риску и решил все-таки коммунальные платить, я хочу сказать, что там работает программа реструктуризации долгов, и если вы не можете въехать на эту территорию, но у вас там есть соседи, знакомые, друзья, кумовья, кто угодно, если хотите сделать реструктуризацию – поручите это им», – советует Иванова.

По ее словам, тогда есть шанс на какое-то время обезопасить свое жилье для того, чтобы его не включали в списки по возможному «возврату в коммунальную собственность» или «национализации», либо «изменению права собственности».

 

В конце апреля «ДНР» приняла порядок, согласно которому могут забирать недвижимость или выморочное наследство, если его признают бесхозным. Под это подпадают жилые здания и помещения, хозяйственные постройки, а также имущество, включая земельные участки, которое осталось от умерших, чьи родственники не оформили наследство.

В мае на подконтрольной группировке «ДНР» территории начали опечатывать «бесхозную» недвижимость. Жилье, хозяева которого давно уехали и не платят за услуги ЖКХ, арестовывают сотрудники «исполнительной службы».

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