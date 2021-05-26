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В Украину прибыло еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac

26 мая 2021, 23:41

В Украину прибыло еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac

В Украину прибыла очередная партия китайской вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech в количестве 500 тысяч доз. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Вакцина в соответствии с действующим законодательством отправится на лабораторный контроль.

Вакцина содержит в себе неактивный, «убитый» вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней.

Ранее Украина получила 1,2 млн доз CoronaVac из законтрактованных 1,9 млн доз.

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