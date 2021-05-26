В Украину прибыло еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac

В Украину прибыла очередная партия китайской вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech в количестве 500 тысяч доз. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.



Вакцина в соответствии с действующим законодательством отправится на лабораторный контроль.



Вакцина содержит в себе неактивный, «убитый» вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.



Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней.



Ранее Украина получила 1,2 млн доз CoronaVac из законтрактованных 1,9 млн доз.