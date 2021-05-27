В Украине за сутки зафиксировано 3 509 новых случаев инфицирования COVID-19

За прошедшие сутки, 26 мая, в Украине выявили еще 3 509 заболевших коронавирусной болезнью, что на 114 больше, чем днем ранее. При этом, 16 867 человек выздоровели, 183 — умерли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 193 367 человек, 50 067 пациентов скончались, 2 006 918 человек выздоровели.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.



15 131 человека было привито против коронавируса за сутки 26 мая. Первую дозу получили 4 998 человек. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 10 133 человека.