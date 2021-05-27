ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Гранитном и Песках 

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали повреждения двух жилых домов в подконтрольных правительству поселках Гранитное и Пески Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, в Гранитном по улице Исмаилова, 10 наблюдатели видели частично разрушенную стену одноэтажного дома, а также пробоину в окне.



По словам владелицы дома, 14 мая она была дома, когда услышала очень громкий взрыв неподалеку; а выйдя на улицу, услышала еще один взрыв.



По оценке патруля миссии, повреждения возникли недавно в результате попадания боеприпасов, выпущенных из юго-восточного направления.



В поселке Пески на улице Олимпийской, 7 беспилотный летательный аппарат миссии зафиксировал пробоину диаметром около 2 м, сломанное стропило, разбитые панели на восточной части крыши одноэтажного дома, а также повреждения от осколков на бетонном проезде и сломанные ветки деревьев.



По оценке наблюдателей миссии, повреждения возникли недавно в результате попадания минометных мин, выпущенных из неустановленного направления.