Украинская делегация в ТКГ подвела итоги встречи советников «нормандской четверки»

Представители России во время встречи политических советников «нормандской четверки» 26 мая предприняли попытку исключить российскую сторону как участника конфликта на Донбассе. Об этом сообщили в Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.



Отмечается, что в ходе встречи между политическими советниками «состоялся жесткий обмен мнениями».



«Украина не согласилась на попытки России исключить себя из сторон конфликта», — добавили в делегации.



Украинская сторона продолжает настаивать на необходимости скорейшего возвращения к полному и всеобъемлющему прекращению огня и продолжению диалога. Следующее заседание запланировано на 9 июня.