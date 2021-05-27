«ДНР» зарегистрировала 25 смертей и более 300 новых случаев заболевания ковидом

За минувшие сутки, в отдельных районах Донецкой области выявили 307 случаев заболевания коронавирусом. Из-за осложнений умерли 25 пациентов. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



По состоянию на 27 мая формирование признает 38 183 случая заражения COVID-19. На лечении находятся 4 248 пациентов, 3 176 заболевших выписаны, умерли 2 859 человек.



За сутки выявлено 96 случаев пневмоний, на 25 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 70. Всего на лечении 1761 пациент с пневмониями, из них 694 на кислородной поддержке (+24 за сутки).



Также по результатам проведенных 244 исследований с помощью экспресс-тестов был выявлен 61 пациент, ранее переболевший коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено таких 1693 пациентов.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом, заболели 132 человека. С начала пандемии зафиксировано 88 798 случаев заболевания ковидом. Из них 82 217 человек выздоровели, 2 214 — умерли от осложнений.