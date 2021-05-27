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Международные организации направили более 100 тонн гуманитарной помощи на неподконтрольный Донбасс

27 мая 2021, 13:21

Международные организации направили более 100 тонн гуманитарной помощи на неподконтрольный Донбасс

С 19 по 27 мая во временно неподконтрольных украинской власти районы Донецкой и Луганской областей доставлен гуманитарный груз общим весом 110,228 тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В составе помощи – 55,546 тонны (9 грузовиков) передано от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.

Еще 7 грузовиков «гуманитарки» (55,682 тонны) направлено от Международной организации миграции.

Все 16 автомобилей доставили гуманитарный груз через КПВВ «Новотроицкое».

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