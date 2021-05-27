Коронавирус на Луганщине: 59 заболевших за сутки и пять смертей

За прошлые сутки, 26 мая, в Луганской области лабораторно подтверждены 59 новых случаев COVID-19. От осложнений болезни умерли еще пятеро больных, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Новые случаи заражения выявлены в Рубежном – 19, Лисичанске – 12, Северодонецке – 11, а также в районах: Беловодском, Новоайдарском – по три, в Попаснянском, Старобельском, Станично-Луганском – по два, в Марковском, Меловском, Новопсковском, Сватовском, Троицком – по одному.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли три женщины и двое мужчин возрастом от 55 до 84 лет. Летальные случаи зафиксированы в Лисичанске, Северодонецке, Беловодском и Троицком районах.



За весь период пандемии на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 25 983 жителей области. Из них выздоровели – 23 483 человека, умерли – 880 пациентов.

За прошедшие сутки, 26 мая, в Украине выявили еще 3 509 заболевших коронавирусной болезнью, что на 114 больше, чем днем ранее. При этом, 16 867 человек выздоровели, 183 — умерли.