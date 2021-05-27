Правозащитница рассказала, как доказать право собственности «национализированного» в ОРДЛО имущества

«Национализация» квартир и иной недвижимости в ОРДЛО — незаконна и идёт вразрез с принципом незыблемости имущественных прав. Об этом в программе «На самом деле: Донбасс» телеканала «Дом» заявила координатор по адвокации БФ «Право на защиту» Элина Шишкина.



Она акцентировала — «указ» так называемого «главы ДНР» Дениса Пушилина о «национализации» недвижимости, которая оккупационными властями была признана «бесхозной», и за которой есть задолженность по оплате коммунальных услуг, — противоречит международному праву.



«Любые действия оккупационной администрации относительно имущества, которое осталось на временно оккупированной территории, являются незаконными и неправомерными з точки зрения международного права», — говорит правозащитница.



Она отметила, что призыв Донецкой областной прокуратуры сообщать о фактах изъятия имущества на оккупированных территориях может быть связан со стремлением систематизировать подобные правонарушения для последующей защиты интересов украинцев в международных инстанциях.



«Я предполагаю, это делается для того, чтобы в будущем систематизировать эти случаи и передать их в международные судебные инстанции как подтверждение преступных действий оккупационных властей по отношению к людям», — уточняет Шишкина.



Чтобы в дальнейшем доказать право собственности, правозащитница рекомендует сохранять правоустанавливающие документы (договоры купли-продажи, дарения, завещания) и оценивать все риски перед тем, как отправляться в ОРДЛО.



«В контексте реинтеграции, будущей деоккупации территорий могут возникнуть вопросы о том, как наказать за преступления, связанные с имуществом. Людям, которые решат поехать в "ДНР" и по их "законам" подтвердить, что являются собственниками жилья, я бы порекомендовала оценить все возможные риски поездки на временно оккупированные территории», — подчёркивает Шишкина.

В конце апреля «ДНР» приняла порядок, согласно которому могут забирать недвижимость или выморочное наследство, если его признают бесхозным. Под это подпадают жилые здания и помещения, хозяйственные постройки, а также имущество, включая земельные участки, которое осталось от умерших, чьи родственники не оформили наследство.



В мае на подконтрольной группировке «ДНР» территории начали опечатывать «бесхозную» недвижимость. Жилье, хозяева которого давно уехали и не платят за услуги ЖКХ, арестовывают сотрудники «исполнительной службы».