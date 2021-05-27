В Мариуполе построят 40-километровую объездную дорогу

В Мариуполе разрабатывают проект строительства объездной дороги в порт. Согласно планам, ее общая протяженность составит более 40 км. Об этом рассказал на сессии горсовета директор департамента транспорта и связи Василий Клат.



Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что проект будет реализован в рамках программы «Большое строительство».



«Объездная дорога – это поддержка торгового порта, который пока не может увеличить объемы грузов. В этом вопросе сотрудничаем с Офисом президента Украины», – сказал мэр.



По словам Клата, дорога будет идти от проспекта Никопольского до порта, вместо дорожного полотна будут уложены бетонные плиты, выдерживающие большегрузные автомобили для перевозки таких грузов, как металл, зерно.



В Мариупольском горсовете отмечают, что из-за ограничений по железной дороге предприятия-экспортеры торгового порта были вынуждены были перейти на использование автомобильного транспорта. Однако в дневное время суток проезд большегрузных автомобилей по городским дорогам запрещен, в результате перевалка грузов в порту ведется не так активно, как это может быть. От этого идут значительные финансовые потери предприятия. Дорога позволит порту увеличить грузопотоки, кроме того, создаст несколько сотен рабочих мест.