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Офис генпрокурора объявил подозрение советнику министра обороны России

27 мая 2021, 16:19

Офис генпрокурора объявил подозрение советнику министра обороны России

Украинские правоохранители сообщили о подозрении генерал-полковнику Вооруженных сил России, который сейчас занимает должность советника министра обороны, в пособничестве оккупации Крыма и подстрекательстве к госизмене украинских морских пехотинцев в 2014 году. Об этом сообщает пресс-службе Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в феврале-марта 2014 года подозреваемый командовал Южным военным округом ВС РФ и организовал окружение и блокировку военной части А2272 1-го батальона морской пехоты Военно-морских сил ВСУ.

«Установлено, что генерал-полковник ВС РФ, угрожая применением военнослужащими ВС РФ физического насилия и оружия, подстрекал офицеров 1-го батальона морской пехоты ВМС ВС Украины и управление береговой и территориальной обороны к совершению государственной измены — перехода на сторону врага во время вооруженного конфликта», — говорится в сообщении.

По данным «Украинской правды», речь идет об Александре Галкине. Он командовал войсками Южного военного округа РФ с 2010 года, а в начале 2017 года был назначен помощником министра обороны России Сергея Шойгу. Награжден медалью «За возвращение Крыма», то есть за захват Россией Крымского полуострова.

Прокуроры сообщили о подозрении по фактам пособничества в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, подстрекательства к госизмене, пособничества в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УКУ).

В 2014 году Евросоюз внес Александра Галкина в список подсанкционных лиц, в отношении которых введены визовые ограничения.

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