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«ДНР» разрешила устроить праздник последнего звонка в донецких школах

27 мая 2021, 16:16

«ДНР» разрешила устроить праздник последнего звонка в донецких школах

В школах на неподконтрольной территории Донецкой области пройдет последний звонок 28 мая в обычном формате. Прощание с учебным годом для учеников пройдет в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса. В так называемом «министерстве образования ДНР» решили, что на мероприятии могут присутствовать и родители школьников.

Торжественные мероприятия, на которых выпускникам 9-х классов будут вручены аттестаты состоятся 5 июня. Вручение аттестатов о среднем общем образовании выпускникам 11-х классов пройдут 19 июня.

Дети отправятся на летние каникулы с 31 мая.

Во временно неподконтрольных украинской власти районах Луганской области группировка «ЛНР» тоже разрешила проводить массовые праздники последнего звонка к окончанию учебного года.

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