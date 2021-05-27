Министры ЕС обсудят введение санкций против Беларуси

Министры иностранных дел стран ЕС, которые проводят в четверг неформальную встречу в Лиссабоне, обсудят реакцию ЕС на пиратский захват властями Беларуси европейского пассажирского самолета и введение секторальных экономических санкций против Минска. Об єтом перед началом встречи заявил Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель, передает «Укринформ».



«Мы сегодня обсудим Беларусь, это наверняка. Только два дня прошло после того, как лидеры ЕС приняли важное решение по Беларуси. Мы намерены обсудить, как имплементировать это решение о введении экономических и секторальных санкций против Беларуси ... мы начнем с Беларуси, по захвату самолета и задержания двух пассажиров — это нечто такое, что является абсолютно неприемлемым», — сказал он.



По его словам, другими темами для неформальной дискуссии европейских руководителей внешнеполитических ведомств станут ситуация на Ближнем Востоке после всплеска конфликта между Израилем и Палестиной, партнерские отношения ЕС со странами Африки, развитие Индо-Тихоокеанской стратегии ЕС и конфликты в странах Восточного партнерства, которые влияют на безопасность Европейского Союза.



Боррель заметил, что встреча министров является неформальной, поэтому по ее итогам не планируется принятие официальных документов.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс, через воздушное пространство Беларуси, экстренно посадили в аэропорту Минска после сообщения о минировании от диспетчеров из Беларуси. Сообщение оказалось ложным. По поручению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.



После посадки в аэропорту Минска силовики задержали редактора телеграм-каналов «Беларусь головного мозга» и Nexta Романа Протасевича и его подругу, гражданку РФ, студентку вильнюсского Европейского гуманитарного университета Софию Сапегу. Протасевич внесен в Беларуси в «список террористов». Его обвиняют в разжигании социальной розни (ч. 3 ст. 130), организации групповых акций, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342) и организации массовых беспорядков — ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси.