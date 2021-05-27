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ЕС выделит 25,4 миллионов евро помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе

27 мая 2021, 17:19

ЕС выделит 25,4 миллионов евро помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе

Евросоюз выделит дополнительные средства на оказание помощи людям, пострадавшим от конфликта на Донбассе. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Она отметила, что подтвердила неизменную поддержку ЕС реформ и территориальной целостности Украины.

«Мы объявили о новой помощи в размере 25,4 миллионов евро для поддержки людей, пострадавших от конфликта», – сообщила глава Еврокомиссии в Twitter по итогам разговора с Зеленским.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС также поддерживает Украину в борьбе с COVID-19.

В свою очередь, Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с главой Еврокомиссии обсуждалось укрепление политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и ЕС.

«Отметили прогресс Украины на пути реформ и укрепления верховенства права. Благодарен Еврокомиссии за внимание к проблемам Донбасса и поддержку инициативы "Крымская платформа"», – добавил президент.

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