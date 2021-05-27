В Мариуполе из лечебницы сбежал мужчина, который ранее напал на людей в банке

В Мариуполе из психиатрической больницы сбежал мужчина, которого отправили на принудительное лечение после того как он в прошлом году взял в заложники нескольких человек.



Как сообщает полиция Донецкой области, 30-летний Николай Орлов в конце 2020 года захватил трех заложников в отделении банка в Левобережном районе Мариуполя и был задержан правоохранителями. Тогда он требовал прибытия начальника полиции района, начальника корпуса оперативно-внезапной действия, взрывотехническую службу и журналистов. Других требований мужчина не выдвигал.



Суд признал мужчину невменяемым и назначил ему принудительное лечение в психиатрической больнице.



У мужчины есть особые приметы – много татуировок по всему телу. В полиции предупреждают, что мужчина агрессивен.