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Венедиктова рассказала о судьбе денег Януковича и его экстрадиции

27 мая 2021, 20:56

Венедиктова рассказала о судьбе денег Януковича и его экстрадиции

Россия отказала Украине в экстрадиции бывшего президента Виктора Януковича, Офис генпрокурора готовит повторный запрос. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире телеканала «Украина 24».

Она отметила, что в отношении Виктора Януковича есть приговор суда, котоый вступил в силу 2 октября 2020 года, он осужден на 13 лет лишения свободы.

«Мы подавали на экстрадицию Януковича, но Российская Федерация нам отказала. Конечно, мы еще будем подавать на экстрадицию», – сказала Венедиктова.

Она также напомнила, что в государственный бюджет Украины поступили деньги беглого президента в сумме 1,5 миллиарда долларов.

«Почему вопросы возникают, и всегда говорят о них, и я говорю публично. Сейчас у нас продолжается судебное разбирательство по этим 1,5 миллиарда долларов. Краматорский суд рассматривает, мы все переживаем, конечно, но будем смотреть, как будет дело рассматриваться в суде. Но то, что деньги зашли в государственный бюджет, – факт. Главное, чтобы они не вышли из госбюджета», – сказала Венедиктова.

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