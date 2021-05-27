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СМИ ответило Офису президента, где открестились от «слитого» законопроекта «Об олигархах»

27 мая 2021, 22:28

СМИ ответило Офису президента, где открестились от «слитого» законопроекта «Об олигархах»

Редакция издания ZN.UA отреагировала на заявление советника председателя Офиса президента Украины Михаила Подоляка относительно законопроекта «Об олигархах». Издание предполагает, что своим заявлением в ОП хотят заставит журналистов выдать свой источник.

«Михаилу Подоляку врать как дышать. Если ОП хочет таким образом вынудить ЗН выдать источник – не получится. А если, сняв реакцию на свое хитро-убогое нормотворчество, команда Зеленского откорректирует законопроект, то мы только за. Не благодарите», – говорится в заявлении редакции.

В четверг, 27 мая, издание ZN.UA сообщило, что редакция ознакомилась с текстом проекта закона «Об олигархах» и сделала выводы о документе.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил Совету национальной безопасности и обороны, Офису президента и Антимонопольному комитету разработать законопроект о статусе олигархов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что 13 человек можно отнести к категории олигархов.

20 мая на пресс-конференции Зеленский сообщил, что законопроект о статусе олигархов готов почти на 100%.

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