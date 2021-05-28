Штаб: С начала суток боевики пять раз нарушили «режим тишины», есть раненый

С начала текущих суток боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, ранен боец ВСУ, еще один военнослужащий погиб. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



В штабе отметили, что состояние здоровья раненого — удовлетворительное.

Уточняется, что противник открывал огонь у Авдеевки, Гранитного, Песок, Водяного, применяя минометы 82-го калибра, ручные противотанковые и подствольные гранатометы и стрелковое оружие.



«За прошедшие сутки, 27 мая, зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимое с жизнью», — добавили в штабе.



В частности, боевики открывали огонь вблизи Песок, Причепиловки, Опытного, Новгородского, Марьинки, Новотошковского.



В штабе подчеркнули, что обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК проинформировала представителей СММ ОБСЕ.



Члены незаконных вооруженных формирований «ДНР» заявили, что были обстреляны их позиции в населенных пунктах Жабуньки и шахты «Трудовская», а также сел Лозовое и Веселое.



В группировке «ЛНР» заявляют, что под обстрел попали их позиции в районе поселков Донецкое, Березовское и Калиново-Борщеватое.



С начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, с 27 июля 2020 года и до 26 мая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 31 876 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 10 336 взрывов, 5 178 пролетевших неопределенных боеприпасов, 227 вспышек дульного пламени, 107 осветительных ракет, а также не менее 16 028 очередей и выстрелов).