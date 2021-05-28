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США призывают Россию не ограничивать мандат действия миссии ОБСЕ на границе с Украиной

28 мая 2021, 09:25

США призывают Россию не ограничивать мандат действия миссии ОБСЕ на границе с Украиной

США призывают Россию не блокировать стандартное продление на 4 месяца мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» и не ограничивать мониторинговые способности этой миссии. Об этом заявила временная поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время онлайн-заседания Постоянного совета этой организации, передает «Укринформ».

«Сейчас Россия делает еще один шаг, который, в случае воплощения, будет иметь негативное влияние на местах: Москва по непонятным причинам выступает против стандартного четырехмесячного продления мандата Наблюдательной миссии на российских пунктах пропуска в Гуково и Донецке. Вместо этого она хочет ограничить продление двумя месяцами», — сказала Остриен.

По словам американской дипломатки, пока международное сообщество стремилось уменьшить напряженность вокруг последней российской провокации — переброски Россией войск к границе с Украиной — Москва сделала этот новый дополнительный шаг, который подрывает мирное урегулирование на востоке Украины.

«Двухмесячное продление принесет пограничной наблюдательной миссии дополнительные административные трудности, тем самым еще больше уменьшая способность ОБСЕ контролировать границу, как это предусмотрено Минским протоколом», — заявила Остриен.

Она призвала Россию пересмотреть свое предложение о сокращении наполовину мандата наблюдательной миссии.

Наблюдательная миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» выполняет свою деятельность с 29 июля 2014 года согласно решению Постоянного совета ОБСЕ, принятому на основе консенсуса. Она осуществляет мониторинг ситуации и передвижений через границу на этих двух официальных российских пунктах пропуска и сообщает об этом в своих отчетах. Сейчас миссия состоит из 22 человек.

Мандат наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» продолжается 4 месяца, и каждый раз, начиная с 2014 года, продлевается на следующие 4 месяца. Делегации Украины, ЕС, США и других стран в ОБСЕ не раз заявляли о необходимости более длительного мандата Миссии — на один год, как это в случае со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ (СММ) в Украине.

Это предложение блокировалось делегацией России в ОБСЕ, которая на этот раз заявила о необходимости продления мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» только на 2 месяца. Нынешний четырехмесячный мандат Миссии заканчивается 31 мая 2021 года.

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