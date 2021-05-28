За прошедшие сутки, 27 мая, в Донецкой области подтверждено 228 случаев заболевания коронавирусом. Из-за осложнений скончались шестеро пациентов. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории области зафиксировано 89 026 случаев заболевания ковидом. Из них 82 675 человек выздоровели, 2 220 — умерли от осложнений.



Первую дозу прививки против COVID-19 за сутки получили 454 человека, вторую дозу — 301 человек. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 4 392 человека, вторую — 3 583 человека.