СМИ: Украина закроет воздушное пространство для зарегистрированных в Беларуси самолетов

Кабмин установил запрет на использование воздушного пространства Украины самолетами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая. Об этом сообщает агентства «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свой источник.



«Правительство одобрило протокольное поручение Мининфраструктуры и Украэроруха установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в республике Беларусь», — говорится в сообщении.



Кабмин также дал поручение Мининфраструктуры, Министерству иностранных дел и «Украэроруху» проинформировать в установленном порядке об этом Беларусь.

Украина закрыла авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича.