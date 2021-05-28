Кулеба: Неважно, чем Протасевич занимался на Донбассе

Роль белорусского оппозиционера и основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в конфликте на Донбассе не имеет значения в сложившейся ситуацией с его задержанием в аэропорту Минска. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



После инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержания Протасевича, Александр Лукашенко заявил, что тот оппозиционер воевал на Донбассе в составе батальона «Азов». Основатель «Азова» Андрей Билецкий это отрицает, подчеркивая, что Протасевич работал там как журналист.



«Лукашенко говорит пропагандистскими фразами. Мы знаем, что он [Протасевич] был фотографом в составе "Азова". Сейчас они вбрасывают какую-то фотографию, пытаясь доказать, что он был в боевом подразделении. Неважно, что делал господин Протасевич год, два или пять лет назад на Донбассе», — сказал Кулеба в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».



По словам главы МИД, значение имеет то, что «власть Беларуси нарушила фундаментальные правила авиационной безопасности ради того, чтобы кинуть в тюрьму журналиста и человека, который боролся за свободу и уважение прав своего народа».



«Какое у него прошлое, чем он занимался — это абсолютно другие истории, к которым нужно по-другому подходить. Мы защищаем Протасевича не потому что у него есть какое-то прошлое — мы помогаем белорусскому народу бороться за свои права и за уважение к себе», — резюмировал Кулеба.

Украина и ряд других стран прекратили авиасообщение с Беларусью в ответ на задержание Романа Протасевича.