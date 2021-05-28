«ДНР» зарегистрировала 23 смерти и 286 новых заболевших COVID-19

В отдельных районах Донецкой области за сутки зарегистрировали 286 новых случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, от болезни скончались 23 человека. Об этом заявили «минздраве» группировки «ДНР».



По состоянию на 28 мая формирование признает 38 469 заболевших инфекцией COVID-19. Из них на лечении — 4382 пациента, выписаны — 31 205 человек, летальных случаев — 2882.



Кроме этого, сообщается, что за сутки выявлено 85 случаев пневмоний, на 11 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 68. Всего на лечении 1705 пациентов с пневмониями, из них 699 на кислородной поддержке (+25 за сутки).



Также по результатам проведенных 9 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 4 пациента, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1697 таких пациентов.