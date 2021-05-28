На Донетчине полицейского подозревают в наезде на детей

В Донецкой области прокуратура сообщила полицейскому о подозрении за совершение ДТП с участием двух детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.



«Сообщено о подозрении 33-летнему заместителю начальника управления — начальнику отдела оперативного реагирования управления "КОРД" ГУНП в Донецкой области в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесные повреждения (ч. 1 ст. 286 УК Украины)», — говорится в сообщении.



Досудебное расследование установило, что 9 марта 2019 года около 9:00 в Мариуполе полицейский, находясь за рулем служебного автомобиля марки «Mitsubishi L200», проезжая перекресток, совершил наезд на двух несовершеннолетних в возрасте 10 и 11 лет.



В результате ДТП одна из девочек получила телесные повреждения средней тяжести.