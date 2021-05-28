В Луганской области число заболевших ковидом превысило 26 тысяч

За минувшие сутки, 27 мая, в Луганской области лабораторно подтверждено 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.
Вследствие осложнений умер 78-летний мужчина из Старобельского района.
По десять новых случаев заболевания выявили в Северодонецке и Троицком районе, семь в Рубежном, пять в Новопсковском районе, по четыре в Лисичанске и Новоайдарском районе, три в Станично-Луганском районе, два в Беловодском районе, одно в Кормянский районе.
За все время исследований в области коронавирус подтвержден у 26 029 человек. Из них выздоровели — 23 681 (198 за последние сутки), лечатся — 1 467, умер 881 человек.
Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 32,3 (при пороговом 60).