Резников: Жители ОРДЛО и Крыма сталкиваются с искусственным прерыванием связей с Украиной

Жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса и Крыма искусственно вынуждают прерывать связи с Украиной, прежде всего, блокируя свободу их передвижения. Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в ходе встречи со специальным представителем ЕС по правам человека Эмоном Гилмором в Брюсселе.



Как сообщает пресс-служба Минреинтеграции, в рамках встречи обсуждались проблемы нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Крыму и Севастополе. Алексей Резников подчеркнул, что новый режим санкций ЕС за нарушение прав человека должен стать важным инструментом для привлечения к ответственности виновных в продолжающихся преступлениях на оккупированном полуострове.



Отдельно обсуждалась ситуация с незаконно удерживаемыми РФ гражданами Украины, гуманитарные аспекты и влияние пандемии коронавируса на положение жителей ОРДЛО и Крыма.



«Местное население оккупированных Донецкой, Луганской областей и Крымского полуострова сталкивается с искусственным прерыванием связей с Украиной. Кроме того, что заблокировано свободное передвижение граждан через линию соприкосновения и админграницу, оккупационные режимы продолжают блокирование доступа агентств ООН, Международного комитета Красного Креста, СММ ОБСЕ на неподконтрольные правительству Украины территории, в том числе и к местам содержания пленных, которые находятся в нечеловеческих условиях», – рассказал Резников.



Он добавил, что эффективный мониторинг ситуации с правами человека на оккупированных украинских территориях должен осуществляться только по существующим международно-правовым стандартам.



«Я убежден, что мы должны заставить российскую сторону обеспечить деятельность мониторинговых органов в соответствии с международным правом, Уставом ООН, резолюциями Генассамблеи ООН, а также национальным законодательством», – подчеркнул вице-премьер.