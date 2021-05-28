Беспилотник ОБСЕ обстреляли вблизи Новотроицкого

Беспилотник миссии ОБСЕ подвергся обстрелу из стрелкового оружия вблизи Новотроицкого Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Наблюдатели слышали 9 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 2,3 км к юго-востоку. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал приблизительно в 2,3 км к юго-востоку от местоположения патруля миссии, возле позиций Вооруженных сил Украины», — говорится в отчете.



Наблюдатели приземлили беспилотный аппарат и покинули этот район.



Отмечается, что во время этого и трех предыдущих полетов данный этот беспилотник подвергался воздействию помех сигналу GPS.



Кроме этого, беспилотники миссии глушили над вблизи базы в селе Степановка Донецкой области и вблизи неподконтрольного правительству поселка Сентяновка (ранее Фрунзе) на Луганщине.