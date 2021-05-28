Осенью Украина проведет Форум переселенцев

Осенью этого года в Украине состоится Форум внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в ходе встречи со специальным представителем ЕС по правам человека Эмоном Гилмором в Брюсселе.



Резников рассказал об утвержденной в конце марта Национальной стратегии в области прав человека на 2021-2023 годы.



«Стратегия направлена на объединение общества вокруг ценностей прав и свобод человека, которые обеспечиваются и защищаются на основе принципов равенства и недискриминации. Особое внимание в документе уделяется восстановлению прав лиц, права которых были нарушены в результате вооруженной агрессии России против Украины. И конечно в документе были учтены рекомендации международных организаций в области прав человека», – сказал Резников.



Вице-премьер проинформировал, что в данное время идет работа по созданию Украинского национального Центра развития мира, основной задачей которого будет формирование базы нарушений прав человека, связанных с российской агрессией на временно оккупированных территориях.



Также вице-премьер-министр озвучил заинтересованность в привлечении европейских экспертов к разработке программы, направленной на защиту прав детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.



В свою очередь, Эмон Гилмор подтвердил намерения относительно визита в Украину и отметил важность создания Центра по развитию мира.

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