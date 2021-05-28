СМИ: Украина и США готовят звонок между Байденом и Зеленским перед саммитом с Путиным

Киев и Вашингтон прорабатывают телефонный звонок между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Джо Байденом перед саммитом американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.



Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в Кабинете министров.



Как известно, первый американо-российский саммит со времени вступления Байдена на пост президента США состоится 16 июня в Швейцарии. Переговоры с Путиным пройдут после уже запланированной поездки Байдена в Великобританию на саммит G7 и в Брюссель на встречу лидеров НАТО.



Ожидается, что Байден и Путин на саммите рассмотрят перечень разных вопросов, в том числе, и ситуацию в Украине. В Киеве подчеркнули, что администрация Байдена согласовывает с Офисом президента Зеленского украинскую тематику переговоров с Путиным.

Байден провел первый телефонный разговор с Зеленским 2 апреля. Тогда звонок состоялся на фоне стягивания российских войск к границам Украины.