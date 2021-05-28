На Донетчине будут заочно судить снайпера «ДНР»

Житель Волновахского района обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облпрокуратуры.



Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года мужчина занимал должность снайпера-радиотелефониста стрелкового взвода снайперов 100-й отдельной мотострелковой бригады первого армейского корпуса «минобороны» группировки «ДНР».



«Находясь в НЗФ РФ, злоумышленник нес боевые дежурства на позициях в районе шахты "Трудовская" Петровского района города Донецка и оказывал вооруженное сопротивление военным подразделениям Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.



Сейчас обвинительный акт направлен в Краснолиманский горсуд Донецкой области для рассмотрения по существу.



Максимальное наказание за указанные преступления — до 15 лет лишения свободы.