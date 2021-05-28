Экс-глава Службы внешней разведки умер во время отдыха в Египте

Бывший глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздь умер в Египте. Об этом сообщают ряд украинских СМИ со ссылкой на источники.



По данным «Обозревателя», 62-летнему Гвоздю стало плохо во время дайвинга сегодня утром, 28 мая.



По предварительной информации, экс-глава СВР погрузился в воду, но на поверхность не всплыл. Спасатели нашли мужчину, на берегу ему провели сердечно-легочную реанимацию и оперативно доставили в госпиталь. Врачи констатировали смерть украинца.



Как пишет «Страна», Гвоздь слишком долго был под водой и очень быстро вынырнул с 40-метровой глубины.



По информации издания «Гордон», экс-глава СВР с женой отдыхал в городе Дахаб в отеле Jaz Dahabeya Dahab. 24 мая снимок с Гвоздем в Facebook обнародовали в публикации, согласно которой он в тот день тоже занимался дайвингом.



Аналогичное фото Гвоздь выложил в тот же день на своей странице.

Виктор Гвоздь возглавлял Службу внешней разведки в 2014-2016 годах.