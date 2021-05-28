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Белорусская компания отрицает остановку поставок бензина А-95 в Украину

28 мая 2021, 17:00

Белорусская компания отрицает остановку поставок бензина А-95 в Украину

«Белорусская нефтяная компания» (БНК) не намерена прекращать поставки бензина А-95 в Украину, но может сократить объемы из-за ремонта Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Об этом в комментарии изданию «Левый берег» заявил заместитель генерального директора «БНК-Украина» Сергей Мельник.

«Никакого запрета нет. Мы по контрактам номинировали объемы до 5 числа месяца поставок. Номинация будет, но он будет, возможно, в уменьшенном объеме. Это связано с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, который начнется с 1 июня. По другим продуктам никаких запретов нет и никакой политической подоплеки тоже нет», — сказал Мельников.

Сроки ремонта он не уточнил, но, по информации издания, работы могут продолжаться две недели.

«БНК Украина» является украинской «дочкой» «Белорусской нефтяной компании».

Издание enkorr со ссылкой на владельцев долгосрочных контрактов по поставкам бензина сообщило, что БНК пока не подтвердила поставку бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь.

Один из собеседников издания заявил, что поставки А-95 не будет, однако А-92 должны поставить в полном объеме.

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