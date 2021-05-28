В Украине создадут фонд страхования бизнеса в прифронтовой зоне Донбасса

В Украине планируется создание консорциумного фонда, который будет страховать бизнес на территории 15 объединенных территориальных громад вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский в ходе форума UkraineInvest Talks: Dnipro.



«Чтобы бизнес не боялся работать, мы инициируем его страхование от военно-политических рисков, для чего будет создан консорциумный фонд. Он будет наполняться солидарно с международными партнерами», – сказал Замлинский.



Он пояснил, что страхование будет происходить по заявительному принципу после обращения инвестора.



Первый замминистра также анонсировал упрощенную регуляторную систему для бизнеса: «В рамках дерегуляции мы предлагаем несколько вариантов страхования от гражданских рисков: или путем получения разрешения в украинских институтах, или страхование в международных страховых организациях».



По его словам, эти мероприятия включены в Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года, которая сейчас разрабатывается Минреинтеграции.



Среди других предложений министерства Замлинский отметил уменьшение отчислений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из местных бюджетов Донецкой и Луганской областей в госбюджет.



«В настоящее время в бюджеты громад зачисляется 75% налога на доходы физических лиц (60% – громадам, 15% – области). Мы же предлагаем 100% НДФЛ оставить на местах (80% – общинам, 20% – области) в 15 ОТГ вдоль линии соприкосновения. Эти средства будут направлены для нужд и развития громад и области», – уточнил замминистра.



Он также рассказал, что для инвесторов, которые придут в индустриальные парки на Донбассе или в эти 15 громад вдоль линии соприкосновения, будут предусмотрены льготные условия поддержки в рамках законопроекта о так называемых «инвестнянях».



«То есть, если для инвесторов по всей остальной территории Украины необходимо вложить не менее 20 миллионов евро, то для инвесторов индустриальных парков или в громадах на линии соприкосновения минимальная сумма инвестиций будет уменьшена до 5 миллионов евро», – заключил Замлинский.