«ЛНР» запретила работу детских пришкольных лагерей из-за ситуации с коронавирусом

Группировка «ЛНР» запретила открывать детские пришкольные лагеря на летний период в этом году. Такое решение приняла «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия», сообщает пресс-служба «правительства ЛНР».
Как сообщается, запрет обусловлен ростом заболеваемости COVID-19 среди детей.
По этой же причине «ЧСПК» разрешила открывать загородные лагеря отдыха и оздоровления детей только начиная со второго потока.
При этом «комиссия» утвердила «требования по организации работы загородных учреждений отдыха и оздоровления детей ЛНР в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» и обязала проводить летнее оздоровление детей при сторогом выполнении этих требований.
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