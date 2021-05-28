«ЛНР» запретила работу детских пришкольных лагерей из-за ситуации с коронавирусом

Группировка «ЛНР» запретила открывать детские пришкольные лагеря на летний период в этом году. Такое решение приняла «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия», сообщает пресс-служба «правительства ЛНР».



Как сообщается, запрет обусловлен ростом заболеваемости COVID-19 среди детей.



По этой же причине «ЧСПК» разрешила открывать загородные лагеря отдыха и оздоровления детей только начиная со второго потока.



При этом «комиссия» утвердила «требования по организации работы загородных учреждений отдыха и оздоровления детей ЛНР в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» и обязала проводить летнее оздоровление детей при сторогом выполнении этих требований.