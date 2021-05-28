По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 мая

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки подтверждено 228 случаев заболевания коронавирусом. Из-за осложнений скончались шестеро пациентов. С начала пандемии зафиксировано 89 026 случаев заболевания: 82 675 человек выздоровели, 2 220 — умерли от осложнений.



В отдельных районах Донецкой области зарегистрировали 286 новых случаев заболевания. От болезни скончались 23 человека. Всего «ДНР» признает 38 469 заболевших. Из них выписаны 31 205 человек, летальных случаев — 2882.



На подконтрольной властям территории Луганской области зафиксировано 46 новых случаев заболевания и один летальный случай. Всего диагноз подтвержден у 26 029 человек. Из них выздоровели — 23 681, умер 881 человек.



В отдельных районах Луганской области выявили 18 новых случаев коронавируса, один человек умер. Всего группировка «ЛНР» подтверждает 4698 заболевших: выздоровели 4097 человек, 435 — умерли.



Политика



Перенос переговоров по Донбассу из Минска будет рассматривать новое руководство ОБСЕ, которое придет в результате ожидаемой вскоре ротации. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



Россия ограничила продление мандата миссии ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» двумя месяцами, вместо стандартного четырехмесячного продления.



Жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса и Крыма искусственно вынуждают прерывать связи с Украиной, прежде всего, блокируя свободу их передвижения. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.



Общество



Житель Волновахского района обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях в должности снайпера.



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