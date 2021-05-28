Арестович: Военные учения Беларуси и РФ несут опасность для Украины

Военные учения России и Беларуси «Запад-2021», запланированные на сентябрь, представляют опасность для Украины. Об этом в эфире программы «Сегодня Вечером» на телеканале «Украина 24» заявил советник руководителя Офиса президента, советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



«В любых военных учениях всегда есть потенциальная угроза, потому что перед началом войны есть главная проблема — обеспечить развертывание войск. И лучший способ их развернуть и сказать "не бойтесь, ничего страшного" — это залегендировать их военными учениями. Именно поэтому любые учения являются угрозой. Я напомню, что после учений "Кавказ-2008″ началась агрессия России против Грузии. А после учений "Кавказ-2012″ начался захват Крыма», — заявил он.



На вопрос, верит ли он, что российские войска могут пересечь границу с севера, Арестович ответил: «Это вопрос не веры или неверия. Есть оперативный план России, который заключается в том числе и в использовании белорусской территории. Они нам известны, и россияне их не очень скрывают, это известно из открытых источников. Россияне очень хотят использовать территорию Беларуси. А позволят ли им белорусы — мы посмотрим».