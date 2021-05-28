Кулеба: Условий для проведения встреч ТКГ в Минске больше нет

Министр иностранных дел Дмитрй Кулеба заявил, что не поддерживает продолжение проведения в Минске о технических, логистических и политических условий. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Сейчас нет ни технических, ни логистических, ни политических условий для того, чтобы съезжаться в Минск и вновь вести переговоры. Этот вопрос, в общем, нужно сместить с распорядка дня по той простой причине, потому что все заседания происходят онлайн. Потому сейчас я не вижу дальше гипотетического сценария, чтобы можно было снова ехать в Минск», — заявил Кулеба в эфире телеканала «Украина» в программе «Свобода слова» вечером в пятницу.



Он также добавил, что «не поддерживает идею продолжения переговоров ТКГ именно в Минске».



«Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос не потребует решения», — отметил министр.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу, поскольку туда невозможно попасть из-за отмены авиасообщения. По словам Кравчука, учитывая сложившуюся ситуацию и диктаторское поведение самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко, Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске новой площадки.



Но это заявление резко отреагировал глава МИД России Сергей Лавров, который заявил, что «не Кравчуку решать, как будет дальше работать контактная группа». Москва неоднократно высказывалась против переноса переговоров ТКГ из Беларуси.



Перенос переговоров по Донбассу из Минска будет рассматривать новое руководство ОБСЕ, которое придет в результате ожидаемой вскоре ротации. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.