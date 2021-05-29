Штаб: Боевики стреляли из ракетного комплекса по гражданской инфраструктуре

За минувшие сутки, 27 мая, на Донбассе зафиксировано 12 обстрелов со стороны боевиков. Пулевое ранение получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



«Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Ему оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное», — сказано в сообщении.



Боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия. Также по украинским позициям из беспилотного летательного аппарата было сброшено два выстрела ВОГ-17.



Обстрелы зафиксированы вблизи Авдеевки, Гранитного, Водяного, Причепиловки, Павлополя, Марьинки, Широкино, Новомихайловки, Новотошковского и Песок. Вблизи Северного боевики стреляли из противотанковых ракетных комплексов по гражданской инфраструктуре мирных жителей.



«На обстрелы противника наши защитники открывали огонь», — говорится в сообщении.