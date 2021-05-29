«ЛНР» заявила о 25 заболевших и двух умерших от COVID-19

В отдельных районах Луганской области за сутки выявили 25 заболевших коронавирусной болезнью и 2 летальных случая. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



С начала пандемии формирование признает 4723 случаев COVID-19, из которых 4115 человек выписаны, 437 — умерли от осложнений.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

В пятницу, 27 мая, в Украине было зафиксировано 3 096 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 10 199 человек выздоровели, 156 — умерли.